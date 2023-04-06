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"Шаг отчаяния". Гуменюк рассказала о новой тактике оккупантов с использованием БПЛА

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Украина, Четверг 06 апреля 2023 09:50
"Шаг отчаяния". Гуменюк рассказала о новой тактике оккупантов с использованием БПЛА Фото: россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, уменьшив свою наземную мощность, оккупанты применяют воздушные силы - авиацию и БПЛА, которыми раньше только разведывали обстановку.

"В настоящее время привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь", - отметила Гуменюк.

Она констатировала, что использование врагом авиации с управляемыми авиационными бомбами, которые он время от времени себе позволяют, это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего".

"Для них очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая полосу в 30 км, мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражения по правому берегу, хотя они все же выискивают такие позиции", - констатировала Гуменюк.

Как сообщалось, недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

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