ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запустили из Ливана. Север Израиля подвергся ракетным обстрелам

Новина українською →
Израиль, Четверг 06 апреля 2023 15:50
Запустили из Ливана. Север Израиля подвергся ракетным обстрелам Фото: север Израиля подвергся ракетному обстрелу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана. В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, граничащих с Ливаном, был слышен сигнал о приближении ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Известно, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Предварительно, в результате ракетного удара одна женщина получила легкие осколочные ранения. Еще одной женщине оказывалась помощь медиков, потому что она находилась в шоковом состоянии.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - сообщили в правительстве Израиля.

Известно также, что Израиль поднял боевую авиацию. В последний раз Израиль подвергался таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иерусалиме в ночь на 5 апреля произошли новые стычки на Храмовой горе. Позже Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.

Напомним, 19 марта по Израилю со стороны сектора Газа была выпущена ракета. Обстрел произошел при обострении напряженности между израильтянами и палестинцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ракетный удар Сектор Газа
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам