Запустили из Ливана. Север Израиля подвергся ракетным обстрелам

Около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана. В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, граничащих с Ливаном, был слышен сигнал о приближении ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Известно, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Предварительно, в результате ракетного удара одна женщина получила легкие осколочные ранения. Еще одной женщине оказывалась помощь медиков, потому что она находилась в шоковом состоянии.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - сообщили в правительстве Израиля.

Известно также, что Израиль поднял боевую авиацию. В последний раз Израиль подвергался таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.