Запустили из Ливана. Север Израиля подвергся ракетным обстрелам
Около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана. В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, граничащих с Ливаном, был слышен сигнал о приближении ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".
Известно, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
Предварительно, в результате ракетного удара одна женщина получила легкие осколочные ранения. Еще одной женщине оказывалась помощь медиков, потому что она находилась в шоковом состоянии.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - сообщили в правительстве Израиля.
Известно также, что Израиль поднял боевую авиацию. В последний раз Израиль подвергался таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иерусалиме в ночь на 5 апреля произошли новые стычки на Храмовой горе. Позже Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.
Напомним, 19 марта по Израилю со стороны сектора Газа была выпущена ракета. Обстрел произошел при обострении напряженности между израильтянами и палестинцами.
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