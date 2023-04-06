Лидер Китая заявил, что готов с Францией призвать к "недопущению эскалации" в Украине

Китай готов вместе с Францией призвать мир к рациональности в украинском вопросе. Пекин может совместно с французской стороной призвать к "недопущению эскалации" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпиня во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Обе страны (Китай и Франция - ред.) призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", - сказал Си Цзиньпинь.

Напомним, что перед этим президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Си Цзиньпиню и отметил, что рассчитывает на поддержку Пекина в урегулировании войны России против Украины.

Добавим, сегодня Макрон и Си Цзиньпинь встретились в Пекине, где они проводят переговоры. Они, в частности, касаются темы русской войны против Украины.

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