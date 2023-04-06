ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер Китая заявил, что готов с Францией призвать к "недопущению эскалации" в Украине

Новина українською →
Пекин, Четверг 06 апреля 2023 13:19
Лидер Китая заявил, что готов с Францией призвать к "недопущению эскалации" в Украине Фото: Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китай готов вместе с Францией призвать мир к рациональности в украинском вопросе. Пекин может совместно с французской стороной призвать к "недопущению эскалации" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпиня во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Обе страны (Китай и Франция - ред.) призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", - сказал Си Цзиньпинь.

Напомним, что перед этим президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Си Цзиньпиню и отметил, что рассчитывает на поддержку Пекина в урегулировании войны России против Украины.

Добавим, сегодня Макрон и Си Цзиньпинь встретились в Пекине, где они проводят переговоры. Они, в частности, касаются темы русской войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Китай Си Цзиньпинь Пекин Война России против Украины
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам