Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1 и артиллерийские снаряды

Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба национальной обороны Греции генерала Константиноса Флороса, которое приводит Pentapostagma.

"Мы доказали свою солидарность действиями, уже предоставив 72 тонны гуманитарной помощи и 3870 тонн военной техники. И мы будем продолжать это делать", - сказал генерал.

По его словам, Греция уже предоставила ракеты и пусковые установки Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы, стрелковые боеприпасы и боевые машины пехоты БМП-1.

"Мы также готовы передать по согласованию с Международным координационным центром пожертвований еще одну партию БМП-1, 73 мм реактивных снарядов, артиллерийских и винтовочных боеприпасов", - говорится в заявлении.