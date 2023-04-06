Гуменюк о ситуации на Кинбурнской косе: ВСУ существенно потеснили россиян
Украинские военные существенно потеснили россиян на временно оккупированной Кинбурнской косе. Устойчивого пребывания врага там не фиксируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо".
"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", - заявила Гуменюк.
По ее словам, оккупанты совершают вылазки раз в двое суток для обстрелов Днепровско-Бугского лимана. Таким образом они хотят показать, что контролируют морские транспортные пути.
"Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - добавила она.
При этом Гуменюк подчеркнула, что россияне скапливаются ближе к материковой части и пытаются спрятаться за мирными жителями.
Напомним, еще в январе Гуменюк заявляла, что абсолютного контроля над Кинбурнской косой нет пока ни у кого.
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