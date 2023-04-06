Си Цзиньпинь призвал "как можно скорее" начать мирные переговоры по Украине

Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует заявление Си Цзиньпиня во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.

Напомним, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "привести Россию в сознание" и способствовать возобновлению мирных переговоров.

Добавим, на что лидер Китая заявил, что готовый вместе с Францией призывать международное сообщество избегать эскалации войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.