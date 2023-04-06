ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Си Цзиньпинь призвал "как можно скорее" начать мирные переговоры по Украине

Новина українською →
Пекин, Четверг 06 апреля 2023 14:10
Си Цзиньпинь призвал "как можно скорее" начать мирные переговоры по Украине Фото: Си Цзиньпинь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует заявление Си Цзиньпиня во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.

Напомним, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "привести Россию в сознание" и способствовать возобновлению мирных переговоров.

Добавим, на что лидер Китая заявил, что готовый вместе с Францией призывать международное сообщество избегать эскалации войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Си Цзиньпинь Пекин Война России против Украины
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам