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Эвакуировались с левого берега. Оккупанты обстреляли лодку с людьми в Херсонской области

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Воскресенье 11 июня 2023 17:44
Эвакуировались с левого берега. Оккупанты обстреляли лодку с людьми в Херсонской области Фото: Оккупанты атаковали лодку в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали лодку с гражданскими, во время их эвакуации с левого берега Херсонской области. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области. Они открыли огонь в спины гражданским", - сообщил он.

В результате обстрела шесть человек получили ранения.

"Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых", - добавил Ермак.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС и обвинили в этом Украину. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Помимо этого армия РФ усложняет эвакуацию населения. Оккупанты обстреливают Херсон и область и не дают пострадавшим безопасно спастись. В то же время захватчики запрещают и отказываются эвакуировать жителей левого берега Херсонской области, которая оккупирована россиянами.

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