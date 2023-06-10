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Джонсон уходит из парламента Британии из-за скандальной вечеринки

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Суббота 10 июня 2023 00:50
Джонсон уходит из парламента Британии из-за скандальной вечеринки Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с должности депутата парламента из-за отчета комитета по делу Partygate.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвинил экс-премьера в том, что он знал о вечеринках во время локдауна из-за ковида на Даунинг-стрит и умышленно вводил парламент в заблуждение. Борис Джонсон считает, что авторы отчета по делу не предоставили никаких доказательств этому.

"Отчет Комитета пронизан неточностями и пахнет предупреждением. Их цель изначально заключалась в том, чтобы обвинить меня независимо от фактов. Очень грустно покидать парламент, по крайней мере на данный момент, я озадачен и ошеломлен", - сказал Джонсон.

Политик признал, что ввел парламент в заблуждение, но сказал, что делал это нечаянно.

Борис Джонсон и Украина

С начала полномасштабного вторжения РФ Борис Джонсон, будучи в должности премьер-министра Великобритании, поддержал Украину.

По мнению украинцев, среди иностранных политиков или общественных деятелей одну из наиболее важных ролей в поддержке Украины сыграл Борис Джонсон, об этом свидетельствует соответствующий опрос.

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