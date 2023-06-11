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В России заявили о падении беспилотника в Калужской области

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Воскресенье 11 июня 2023 06:17
В России заявили о падении беспилотника в Калужской области Фото: в России заявляют о падении дрона в Калужской области (flir de)
Автор: Максим Шушко

На территории Калужской области России, якобы, упал беспилотник, ночью 11 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области Владислава Шапша.

По информации местных властей, произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории Жуковского района, вблизи села Стрелковка.

Отмечается, что пострадавших, как обычно, нет, а на месте работают специальные службы.

Происшествия в РФ

В последнее время оккупанты начали все чаще жаловаться на то, что дроны залетают на территорию РФ. Власти Калужской области, 5 июня, заявили о падении двух дронов на автодороге М3, ведущей от Москвы к государственной границе с Украиной.

Россияне в Калужской области слышали мощный взрыв 1 июня. Заявили о "сбитии беспилотника".

Ночью, 11 июня, в Алексеевском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

2 июня, в Курске россияне слышали звуки взрывов. Местные власти заявили о работах ПВО на территории области и о сбитии дронов.

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