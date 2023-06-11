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В Запорожской области партизаны уничтожили группу оккупантов, - ЦНС

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Запорожская область, Воскресенье 11 июня 2023 16:31
В Запорожской области партизаны уничтожили группу оккупантов, - ЦНС Фото: партизаны уничтожили группу оккупантов в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Враг не может чувствовать себя в безопасности на оккупированных украинских территориях. Партизаны в Запорожской области уничтожили группу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В центре сообщили, что во временно оккупированном селе Чкалово, Мелитопольского района, партизаны уничтожили группу представителей российской оккупационной армии

"Враг на временно оккупированных территориях Запорожской области не может чувствовать себя в безопасности. И не важно, они на фронте или в тылу. Украинское подполье работает и на днях ликвидировало группу российских военных, которые заняли один из домов местных", - пояснили в ЦНС.

В то же время, по данным центра, в стане оккупантов участились случаи дезертирства и отказов выполнять указания непосредственных командиров.

Центр национального сопротивления поблагодарил жителей на ВОТ за сообщения о местоположении и передвижениях российских военных.

Как сообщить о враге

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" присылать информацию о перемещении или технике оккупантов.

О том, как безопасно сообщить помочь военным предоставляя информацию о расположении оккупантов или вражеской техники можно узнать в материале РБК-Украина.

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