ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ атаковала аэродром в Полтавской области: повреждена инфраструктура и техника

Новина українською →
Миргород, Суббота 10 июня 2023 08:55
РФ атаковала аэродром в Полтавской области: повреждена инфраструктура и техника Фото: оккупанты атаковали аэродром в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 10 июня атаковала Полтавскую область. Оккупанты ударили по военному аэродрому "Миргород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

По его словам, РФ использовала для атаки баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также иранские дроны-камикадзе. Лунин отметил, что повреждена инфраструктура аэродрома и техника.

Пожар после атаки был локализован. Сейчас идет ликвидация последствий обстрела и перевозка техники в безопасные места дислокации.

"В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", - добавил Лунин.

Ночная атака на Украину

Этой ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали на юге Украины и в других регионах.

В Одессе из-за падения обломков сбитого дрона возник пожар в многоэтажке. По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Кроме того, Россия ударила ракетой по побережью Одесской области. В результате удара три человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область ракети ракетный удар атака дронов Миргород
NEWS
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС