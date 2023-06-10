РФ атаковала аэродром в Полтавской области: повреждена инфраструктура и техника

Россия в ночь на 10 июня атаковала Полтавскую область. Оккупанты ударили по военному аэродрому "Миргород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

По его словам, РФ использовала для атаки баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также иранские дроны-камикадзе. Лунин отметил, что повреждена инфраструктура аэродрома и техника.

Пожар после атаки был локализован. Сейчас идет ликвидация последствий обстрела и перевозка техники в безопасные места дислокации.

"В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", - добавил Лунин.

Ночная атака на Украину

Этой ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали на юге Украины и в других регионах.

В Одессе из-за падения обломков сбитого дрона возник пожар в многоэтажке. По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Кроме того, Россия ударила ракетой по побережью Одесской области. В результате удара три человека пострадали.

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