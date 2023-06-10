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Под Никополем просела железная дорога. УЗ внесла изменения в ряд рейсов

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Никополь, Суббота 10 июня 2023 20:08
Под Никополем просела железная дорога. УЗ внесла изменения в ряд рейсов Фото: "Укрзализныця" предупредила об отмене ряда рейсов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда будут отменены на несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонской области. Сегодня вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном", - сообщили в компании.

В пресс-службе сообщили, что благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло, а пригородные поезда были вовремя отменены.

"На восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня", - пояснили в "Укрзализныце".

  • Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова и Тимкова будут ограничены до Чертомлыка.

  • Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

На участке Чертомлык - Кривой Рог назначат временный электропоезд с отправлением из Чертомлыка в 19:30 и прибытием в Кривой Рог в 21:00.

"Это означает, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог - Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", - добавили в компании.

Подрыв Каховской ГЭС

После циничного подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, который состоялся во вторник, 6 июня, вода затопила часть Херсонской области. Особенно тяжелая ситуация на левом берегу, который контролируют оккупанты.

Россияне игнорируются призывы жителей об эвакуации и обстреливают мирное население. В то же время, по сообщениям ОВА, в Херсонской области уровень воды начал снижаться. За ночь вода отступила еще на 31 см.

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Укрзализныця Кривой Рог Никополь Каховская ГЭС
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