ВСУ удалось прорвать первую линию обороны России в некоторых районах, - разведка Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Как пишет разведка Британии, в последние два дня в отдельных секторах на востоке и юге Украины состоялись важные шаги со стороны наших воинов.

"В некоторых районах украинские войска, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других участках украинские войска продвигаются медленнее", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что действия врага в это время неоднозначны:

некоторые подразделения, вероятно, производят маневровые оборонные операции;

другие отступили в определенном беспорядке, на фоне увеличения количества сообщений о потерях россиян после отступления через собственные минные поля.

"Российские военно-воздушные силы были необычно активны над югом Украины, где воздушное пространство более свободно для России, чем в других частях страны. Однако остается непонятным, были ли тактические авиаудары эффективными", - добавляет разведка.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Согласно заявлению Министерства обороны России, 5 июня наши воины начали "широкомасштабное наступление" на нескольких участках фронта. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, наступление Вооруженных сил еще не началось, однако оно приближается.

В последнюю неделю Россия систематически распространяет фейковую информацию. В частности, речь идет о якобы "больших потерях ВСУ" и "уничтожении техники Запада". Украина, со своей стороны, опровергает эти недостоверные заявления. Как отметила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, враг таким образом пытается "заполнить эфир", поскольку провалил все цели, которые ставил в начале полномасштабного вторжения.

"Как говорят, дайте им возможность захлебнуться в своей лжи. А что касается работы Сил обороны - имейте терпение", - отметила Гуменюк.