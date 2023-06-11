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Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

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Воскресенье 11 июня 2023 18:54
Украина вернула из российского плена еще 95 защитников Фото: Украина вернула из российского плена еще 95 защитников (t.me/ermaka2022)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники", - сообщил он.

По его словам, домой вернулись пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

"Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие наши находились в плену ранеными", - сообщил Ермак.

В координационном штабе сообщили, что удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК "Вагнера" и подразделения "Ахмат".

При этом в штабе добавили, что среди освобожденных украинцев трое имели статус "поиск лица".

Фото: Украина вернула из российского плена еще 95 защитников (t.me/Koord_shtab)

Обмен пленными

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

Также Зеленский говорил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских.

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