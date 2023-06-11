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Россияне сбросили две авиабомбы на Херсонскую область, одна упала возле детсада

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Воскресенье 11 июня 2023 15:11
Россияне сбросили две авиабомбы на Херсонскую область, одна упала возле детсада Фото: россияне сбросили две авиабомбы на Херсонскую область, одна упала возле детсада (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"На населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая - вблизи детского сада", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что никто из гражданских в результате атаки не пострадал.

Фото: россияне сбросили две авиабомбы на Херсонскую область, одна упала возле детсада (t.me/khersonskaODA)

Ситуация в Херсонской области

Во время полномасштабного вторжения врага на территорию Украины, часть Харьковской области временно попала под контроль врага. Благодаря эффективной контратаке Вооруженных сил, почти все населенные пункты области были освобождены.

С того момента россияне продолжают активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Как рассказывал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, за прошедшие сутки, 11 июня, российские войска обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Также в течение суток враг дважды обстрелял магистральный аммиакопровод в Купянском районе.

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