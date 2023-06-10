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В Херсонской области ввели запрет на купание и вылов рыбы

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Херсонская ОВА, Суббота 10 июня 2023 21:14
В Херсонской области ввели запрет на купание и вылов рыбы Фото: в Херсонской области ввели запрет на купание и лов рыбы (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В связи с загрязнением воды в Херсонской области введен запрет на купание в открытых водоемах, а также на вылов и продажу рыбы.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Опасность вполне реальна и ощутима. Это наша вода. К сожалению она сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", - сообщил Прокудин.

Глава ОГА рассказал, что на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера он дал поручение запретить купание на водных объектах, а также запретить вылов и продажу рыбы в области.

"В колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных и свалок, которые вымыты. Не забываем, что на дне разрушенной россиянами Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Поэтому готовьте пищу и пейте только бутилированную или завезенную воду", - подчеркнул он.

К тому же он напомнил, что в связи с погодными условиями, завтра волонтеров не будут допускать к спасательным операциям.

"Завтра ожидаются грозы, местами град, шквал ветра будет достигать отметки 15-20 м/с", - подчеркнул Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС Херсонскую область начало затапливать. Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой, пострадал и сам Херсон. Особенно тяжелая ситуация на оккупированном левом берегу Херсонской области.

Спасатели, полиция, военные и волонтеры проводят эвакуацию на подконтрольных Украине территориях. Однако оккупанты не дают людям безопасно спастись от воды, постоянно обстреливая города.

По данным Херсонской ОВА, за последнюю ночь вода отошла на 31 см, но в ближайшие дни ожидаются дожди.

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Херсонская область Каховская ГЭС
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