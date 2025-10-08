ВСУ освободили Январское, а Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун": новости за 7 октября

Россияне ночью атаковали Харьков: спасатели показали последствия вражеского удара

В Немышлянском районе из-за ударов дронов произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия. Жертв и пострадавших нет.

Более 10 тысяч потребителей в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова на утро остаются без света после российской массированной атаки беспилотников.

ЕС усложнит въезд российским дипломатам из-за угрозы шпионажа, - FT

Европейские разведывательные службы установили, что российские дипломаты, действующие под прикрытием, могут быть причастны к ряду беззаконий. Речь идет о поджогах, кибератаках и саботаже инфраструктуры в странах НАТО.

Поэтому предложенные в ЕС правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах Евросоюза, сообщать другие правительства о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, - ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия активизировала информационно-психологическую кампанию, которая может быть частью подготовки к потенциальной войне с НАТО. В частности, россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Аналитики приводят заявление Службы внешней разведки России, где заявили, что Великобритания якобы "планирует нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту".

"Уверенно идем вперед". ВСУ освободили Январское на Днепропетровщине

ВСУ провели успешные штурмовые действия в селе Сичневое, они проведены бойцами 141-й отдельной механизированной бригады. 50 оккупантов были уничтожены, еще 8 взяты в плен.

Накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы Обороны Украины осуществили зачистку Сичневого, а также Сосновки, Хорошего, Новоселовки на Днепропетровщине.

Арестовича во второй раз объявили в розыск в России

Бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича переобъявили в розыск в России. Ранее он уже был объявлен в розыск на территории РФ. Теперь же россияне объявили его в "международный розыск" - по уголовному делу о "терроризме и фейках об армии РФ", передают прокремлевские СМИ.

Отметим, что накануне вышло одиозное интервью Арестовича российской журналистке Ксении Собчак, снятое в Лондоне, в котором он заявил, что в случае избрания президентом Украины он готов отдать России четыре области и Крым.

ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь

По словам главкома ВСУ, в течение сентября украинские беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тысячи целей противника, что на 10,8% больше чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 оккупантов (+23% относительно предыдущего месяца).

Количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое.

При этом преимущество в применении FPV - и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету, добавил Сырский

У Трампа обеспокоены возможной потерей контроля над использованием Украиной ракет Tomahawk, если их передадут Киеву, - Axios

Об опасениях в США относительно возможной потери контроля над Украиной сообщил источник издания, близкий к украинскому правительству. Axios напоминает, что Трамп заявил о "почти принятом решении" относительно передачи Киеву Tomahawk. Также упоминается, что лидер США намерен еще задать какие-то вопросы относительно использования этих ракет.

В свою очередь украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, говорят, что не знают, какое именно решение принял Трамп.

Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун"

Издание Militarnyi обратило внимание, что новая версия "Нептуна" отличается от предыдущих боковыми выступами. Их назначение неизвестно, но, согласно предположениям, они могут служить для установки дополнительных топливных баков.