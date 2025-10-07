ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Арестовича во второй раз объявили в розыск в России

Вторник 07 октября 2025 12:24
UA EN RU
Арестовича во второй раз объявили в розыск в России Фото: Алексей Арестович (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича переобъявили в розыск в России. Ранее он уже был объявлен в розыск на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут российские СМИ, информация появилась в базе данных МВД РФ, где указано, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России.

Против экс-советника Офиса президента возбуждено уголовное дело по статьям о "терроризме" и "фейки об армии РФ".

Ранее, в октябре 2023 года, российское министерство внутренних дел уже объявляло Арестовича в розыск, а в мае того же года "Росфинмониторинг" внес его в список террористов и экстремистов с подозрением в причастности к терроризму.

Кроме того, в 2022 году фейковые органы "Генпрокуратуры ДНР" и Беларуси возбудили против него уголовные дела за якобы призывы к экстремизму.

8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск.

Интервью Арестовича Собчак

Недавно Арестович дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак, где заявил, что в случае избрания президентом Украины он готов отдать России четыре области и Крым.

Также он озвучил свой "мирный план", который, по его мнению, мог бы завершить войну.

Что еще наговорил экс-советник ОП в разговоре с российской журналисткой, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Алексей Арестович
Новости
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы