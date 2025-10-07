ЕС усложнит въезд российским дипломатам из-за угрозы шпионажа, - FT
Российским дипломатам станет труднее передвигаться в пределах ЕС - правительства стран блока вводят ограничения, которые объясняют рисками шпионажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Причина ограничений для дипломатов РФ
Разведывательные службы установили, что дипломаты, которые действуют под прикрытием, могут быть причастны к ряду беззаконий.
Речь идет о поджогах, кибератаках и саботаже инфраструктуры в странах НАТО.
Также разведка в ЕС выяснила, что российские шпионы, которые выдают себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше избегать слежки контрразведки.
Что именно предлагают в ЕС
Предложенные правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, уведомлять другие правительства о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.
Ограничения пока под вопросом
Инициатива ограничений для российских дипломатов в ЕС исходила от Чехии. Ее включили в новый пакет антироссийских санкций, который в такой редакции готовы одобрить не все члены блока.
Для принятия требуется единодушие в ЕС и Венгрия также поддержала это решение, хотя изначально была против.
Однако юридическое утверждение ограничений может задержаться из-за требования Австрии ослабить санкции в отношении активов российского олигарха Олега Дерипаски.
Его активами хотят компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые он должен был выплатить в России.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовит ограничения не только в отношении дипломатов России, а также в отношении простых граждан.
Речь шла об ограничении в выдачах виз.
Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готовится ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России уже до конца года.