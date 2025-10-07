ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун" (фото)

Киев, Вторник 07 октября 2025 18:56
UA EN RU
Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун" (фото) Фото: в Украине показали новую версию "Нептуна" (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Во время визита в Киев литовской делегации, которую возглавила премьер Инга Ругинене, ей показали модернизированную версию ракеты "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и Militarnyi.

По словам Шмыгаля, ракету "Нептун" и другое оружие украинского производства показали также представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

Издание Militarnyi обратило внимание, что это была абсолютно новая версия "Нептуна". Она, в частности, отличается от предыдущих боковыми выступами. Их назначение неизвестно, но, согласно предположениям, они могут служить для установления дополнительных топливных баков.

Шмыгаль засветил новую версию ракеты &quot;Нептун&quot; (фото)Фото: отличия новой версии ракеты "Нептун" от старых (militarnyi.com)

Еще в августе в Украине показали "Длинный Нептун", который значительно отличается от стандартной версии. В частности, боевая часть составляет 260 кг - это на 110 кг больше, чем у обычного "Нептуна".

При этом были увеличены габариты ракеты - длина 6 м, а диаметр корпуса - 50 см. Также украинские специалисты модернизировали систему наведения - на маршевом участке управление осуществляется с помощью улучшенной спутниковой системы позиционирования. Таким образом, точность была улучшена.

Результативность "Нептуна"

Напомним, ранее спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в прошлом году украинские ракеты "Нептун" более 50 раз успешно поражали объекты россиян.

По его словам, детали таких операций, как правило, не разглашают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Война в Украине Ракеты
Новости
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы