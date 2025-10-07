Россияне атаковали Харьков: спасатели показали последствия вражеского удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Telegram ГСЧС.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, более 10 тысяч потребителей в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова на утро 7 октября остаются без света после российской массированной атаки беспилотников.

Сообщается, что к ликвидации последствий привлекались пожарные подразделения, медики и пиротехники ГСЧС.

"Ночью враг атаковал Харьков ударными беспилотниками. В Немышлянском районе произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия. Жертв и пострадавших нет", - отметили спасатели.

Удары РФ по Харькову и окрестностям

Напомним, что вчера поздно вечером, 6 октября, в Харькове прогремели взрывы. По словам мэра города Игоря Терехова, за 20 минут дроновой атаки прозвучали около двух десятков взрывов.

Также в ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения. По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на авто с чиновниками Харьковской ОГА. Событие произошло утром 6 октября в Боровой Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал глава громады Александр Тертышный и секретарь сельского совета.