ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и захватили в плен оккупантов (видео)
Украинские воины провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине, уничтожив около 50 российских оккупантов и взяв в плен еще 8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 141 отдельную механизированную бригаду (141 ОМБр) в Telegram.
В бригаде показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от захватчика села Сичневое на Днепропетровщине. Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.
"На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.
Бойцы штурмового подразделения "Шквал" уничтожили 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.
"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - отметили в бригаде.
Накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы Обороны Украины осуществили зачистку Январского, а также Сосновки, Хорошего, Новоселовки на Днепропетровщине.
Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях.
Что известно о Сичневом
Село Сичневое (ранее Январское) расположено в Великомихайловской общине Покровского района Днепропетровской области.
Оно находится в степной зоне примерно в 120 километрах от Днепра и около 100 километров от Запорожья. Население составляет около ста жителей. В сентябре 2024 года село переименовали в пределах дерусификации.
Боевые действий в Днепропетровской области
Россияне ранее заявляли о якобы захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Однако эта информация не соответствует действительности.
Кроме того, оккупанты распространили заявление и пропагандистское видео о якобы захвате населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. Однако эта информация также не соответствовала действительности.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 193 боевых столкновения. Больше всего боев шло на Покровском направлении, однако враг также усилил атаки на Торецком и Новопавловском направлениях.