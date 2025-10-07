В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Беспилотные системы являются важным аргументом для сдерживания и уничтожения противника. Именно поэтому увеличивается количество соответствующих подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По его словам, в условиях значительного преобладания российского агрессора в личном составе, беспилотные системы являются весомым аргументом для сдерживания противника и его уничтожения на поле боя.
"Нет другого выбора, чем воевать качеством и умением", - считает главком.
Сырский сообщил о результатах применения беспилотных авиационных комплексов в сентябре. По его словам, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тысяч целей противника, что на 10,8% больше чем в августе.
Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии.
Он отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами почти удвоилось. Это свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.
"Преимущество в применении FPV - и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету", - считает он.
Сейчас военное командование продолжает масштабирование подразделений Сил беспилотных систем и разворачивает рекрутинг для подразделений СБС. Сырский также отметил необходимость оптимизации структуры подразделений, улучшении взаимодействия с пехотными частями и безотлагательном решении проблемных вопросов.
Глава ВСУ поблагодарил военнослужащих беспилотных систем за вклад в дело уничтожения врага и упорство в выполнении боевых задач.
"Еще раз искренне благодарю воинов беспилотных систем Сил обороны за большой вклад в дело уничтожения врага, упорство в выполнении боевых задач, неравнодушие к развитию этого направления", - сказал Сырский.
Силы беспилотных систем
В начале прошлого года в Украине заговорили о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск. Сначала СБС возглавил Вадим Сухаревский.
А в этом году Силы беспилотных систем возглавил Роберт "Мадьяр" Бровди. После его назначения пять подразделений "Линии дронов" и семь подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.
На днях он рассказал, что в Силах беспилотных систем ВСУ появились новые бригады, а также 1-й отдельный Центр. Также в октябре начнется рекрутинг в группировку.