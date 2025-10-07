У Трампа боятся потерять контроль над Украиной в случае передачи Tomahawk, - Axios

В окружении главы Белого дома Дональда Трампа обеспокоены возможной потерей контроля над использованием Украиной ракет Tomahawk, если их передадут Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Axios.

Об опасениях в США насчет возможной потери контроля над Украиной сообщил источник издания, близкий к украинскому правительству.

Axios напоминает, что Трамп заявил о "почти принятом решении" касаемо передачи Киеву Tomahawk. Также упоминается, что лидер США намерен еще задать некие вопросы по использованию этих ракет Киевом.

"Куда они их отправляют, я думаю, я должен буду задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации", - цитирует Axios Трампа.

В свою очередь украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, говорят, что не знают, какое именно решение принял Трамп.