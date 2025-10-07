Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, - ISW

Россия активизировала информационно-психологическую кампанию, которая может быть частью подготовки к потенциальной войне с НАТО. Россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Россия выдвигает обвинения в адрес Запада

Аналитики приводят заявление Службы внешней разведки России, где заявили, что Великобритания якобы планирует нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

По версии российских разведчиков, диверсанты будут утверждать, что действовали по приказу Москвы, а Великобритания планирует оснастить группу подводным оборудованием китайского производства, чтобы обвинить Китай в поддержке агрессии России против Украины.

В ISW отметили, что это заявление повторяет аналогичные утверждения о незаконных действиях, направленных против европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели все чаще появляются такие заявления, которые составляют новую согласованную модель деятельности.

Фаза 0" и рост активности России

"Эта модель организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки к переходу на более высокий уровень войны, чем тот, в котором Россия сейчас участвует, например, к будущей войне между НАТО и Россией", - говорится в отчете.

Далее аналитики напоминают, что с осени 2025 года заметно возросла активность российских атак, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО беспилотниками.

Однако в настоящее время ISW не делает выводов, принял ли Кремль решение о начале возможной войны высшего уровня и в какие сроки это может произойти.

Цель фальшивых флагов и долгосрочные планы Кремля

Аналитики отмечают, что Россия реализует долгосрочные стратегические планы, которые могут служить частью подготовки к будущему конфликту с НАТО, в частности реструктуризацию военных округов на западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией.

В то же время ISW не фиксирует признаков того, что Москва активно готовится к немедленному столкновению с НАТО на текущий момент.

В отчете отмечается, что через заявления о "фальшивых флагах" Москва стремится посеять страх среди европейцев, подорвать единство НАТО и уменьшить поддержку Украины.

Внутри России же подобные заявления призваны создать образ "угрожающего Запада" и подготовить общественное мнение к возможной эскалации противостояния с Западом.