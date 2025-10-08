ЗСУ звільнили Січневе, а Шмигаль засвітив нову версію ракети "Нептун": новини за 7 жовтня

Росіяни вночі атакували Харків: рятувальники показали наслідки ворожого удару

У Немишлянському районі через удари дронів сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. Жертв і постраждалих немає.

Понад 10 тисяч споживачів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова на ранок залишаються без світла після російської масованої атаки безпілотників.

ЄС ускладнить в’їзд російським дипломатам через загрозу шпигунства, - FT

Європейські розвідувальні служби встановили, що російські дипломати, які діють під прикриттям, можуть бути причетні до ряду беззаконь. Мова йде про підпали, кібератаки та саботаж інфраструктури у країнах НАТО.

Тож запропоновані в ЄС правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях Євросоюзу, повідомляти інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Росія розпочала першу фазу підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія активізувала інформаційно-психологічну кампанію, яка може бути частиною підготовки до потенційної війни з НАТО. Зокрема, росіяни можуть влаштувати провокацію під чужим прапором.

Аналітики наводять заяву Служби зовнішньої розвідки Росії, де заявили, що Велика Британія нібито "планує напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту".

"Впевнено йдемо вперед". ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині

ЗСУ провели успішні штурмові дії в селі Січневе, вони проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади. 50 окупантів було знищено, ще 8 взято в полон.

Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили Оборони України здійснили зачистку Січневого, а також Соснівки, Хорошого, Новоселівки на Дніпропетровщині.

Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії

Колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича переоголосили в розшук у Росії. Раніше він вже був оголошений у розшук на території РФ. Тепер же росіяни оголосили його в "міжнародний розшук" - у кримінальній справі про "тероризм і фейки про армію РФ", передають прокремлівські ЗМІ.

Зазначимо, що напередодні вийшло одіозне інтерв'ю Арестовича російській журналістці Ксенії Собчак, зняте у Лондоні, в якому він заявив, що у разі обрання президентом України він готовий віддати Росії чотири області та Крим.

ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень

За словами головкома ЗСУ, протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тисячі цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 окупантів (+23% відносно попереднього місяця).

Кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі.

При цьому перевага в застосуванні FPV - і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету, додав Сирський

У Трампа стурбовані можливою втратою контролю над використанням Україною ракет Tomahawk, якщо їх передадуть Києву, - Axios

Про побоювання у США щодо можливої втрати контролю над Україною повідомило джерело видання, близьке до українського уряду. Axios нагадує, що Трамп заявив про "майже ухвалене рішення" стосовно передачі Києву Tomahawk. Також згадується, що лідер США має намір ще поставити якісь запитання щодо використання цих ракет.

Зі свого боку український чиновник і джерело, близьке до українського уряду, кажуть, що не знають, яке саме рішення ухвалив Трамп.

Шмигаль засвітив нову версію ракети "Нептун"

Видання Militarnyi звернуло увагу, що нова версія "Нептуна" відрізняється від попередніх бічними виступами. Їхнє призначення невідоме, але, згідно з припущеннями, вони можуть слугувати для встановлення додаткових паливних баків.