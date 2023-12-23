"Минус" три Су-34 оккупантов, а США ужесточили санкции против РФ: новости за 22 декабря

Война России против Украины: последние новости

ВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении

Украинские защитники вчера, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук не раскрыл деталей операции, а также точной локации.

После этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что это - одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. С помощью таких самолетов оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что украинская ПВО долго "охотилась" за этими Су-34.

Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении банков, помогающих России

Президент США Джо Байден вчера, 22 декабря, подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.

Байден сослался на тот факт, что РФ продолжает использовать свою военно-промышленную базу для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Также Байден определил термин "иностранное финансовое учреждение". Отмечается, что речь идет о любой иностранной организации, которая занимается приемом депозитов; выдачей, предоставлением, передачей, хранением или посредничеством в займах или кредитах; покупкой или продажей иностранной валюты, ценных бумаг, фьючерсов или опционов.

Крабы, лосось и не только. США запретили импорт морепродуктов из РФ

Соединенные Штаты Америки вчера, 22 декабря, ввели запрет на импорт российских морепродуктов.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало документ, который вводит запрет на импорт из России лосося, трески, краба и минтая.

Запрет распространяется также на морепродукты, которые выловили российские суда.

Ограничения действуют независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами России.

Украина готова к производству боеприпасов для миллиона дронов, - глава Минстратегпрома

Заводы в Украине готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые планируют передать украинским защитникам в 2024 году.

Глава Минстратегпрома Александр Камышин напомнил, что заявление президента Владимира Зеленского о миллионе дронов запустило дискуссии о важности дронов, достаточности такого количества или возможности по производству боеприпасов.

"Относительно боеприпасов для дронов - способности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов", - заявил Камышин.

По его словам, команда Минобороны сейчас активно испытывает новые боеприпасы для дронов и достаточно быстро ставит их на вооружение.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", - подчеркнул министр.

СБУ и Минобороны разоблачили схему более миллиарда гривен на закупки снарядов

СБУ и Минобороны обнаружили и ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ почти на 1,5 миллиарда гривен.

СБУ заявила, что в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке. По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников.

Однако тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера. Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предыдущего соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Мало того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен.

"Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем", - отметили в СБУ.

Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы

Украинские и польские чиновники согласовали план действий для разблокирования пунктов пропуска на границе между странами.

По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сегодня, 22 декабря, состоялась встреча заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с новым заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганкарсом.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций по разблокированию границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации", - говорится в сообщении.

Следующим этапом станут переговоры представителей министерства инфраструктуры Польши с протестующими.

При этом вопрос изменения в соглашение о "транспортном безвизе" не обсуждается, отмечают в министерстве.

Зенитки Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию оружия

Германия вчера, 22 декабря, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.

Что еще вошло в список помощи:

10 БПЛА Vector;

Боеприпасы для Leopard 2A6;

2 тягача HX81;

5 полуприцепов HX81;

8 грузовиков Zetros;

2 машины разминирования WiSENT 1 MC;

2 машины пограничной охраны;

8 транспортных средств;

2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;

2500 снарядов 155 мм;

25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации.

21 декабря Федеральный департамент экономики, образования и исследований еще больше расширил санкционные списки против России.

Это приводит Швейцарию в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины.

Изменения вступили в силу, Федеральный совет был проинформирован о последних событиях 22 декабря.

Зеленский - дипломатам: нам нужно больше оружия, никто сдаваться не собирается

Президент Владимир Зеленский выступил в пятницу, 22 декабря, перед украинскими дипломатами. Он призвал их работать на победу Украины.

Президент обратился к дипломатам и призвал их работать над увеличением поставок вооружения для Украины. По его словам, главным оборонным результатом для Украины является усиление ПВО, а главным стратегическим результатом - работа по имплементации Украинской формулы мира.

"Очень важно, что украинская позиция теперь представлена и понимается во всех наиболее влиятельных международных организациях. Все это - хорошие результаты. Но лучшие - еще впереди", - сказал он.

Президент также очертил внешнеполитические цели нашего государства на следующий год. Среди приоритетов - работа для усиления оборонной поддержки Украины.

"Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что важной остается работа дипломатов над дальнейшей евроинтеграцией Украины.

"Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен это обеспечить", - сказал он.