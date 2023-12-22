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Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария, Пятница 22 декабря 2023 16:53
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Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России Архивное фото: Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

21 декабря Федеральный департамент экономики, образования и исследований еще больше расширил санкционные списки против России.

Это приводит Швейцарию в соответствие с дополнительными санкционными списками, принятыми ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины.

Изменения вступили в силу в 18:00 прошлого дня. Федеральный совет был проинформирован о последних событиях 22 декабря.

Кто попал под санкции Швейцарии

Отмечается, что Швейцария ввела ограничения санкции в отношении 61 физического и 86 юридических лиц.

Среди новых лиц, попавших под санкции, - военнослужащие белорусских Вооруженных сил, руководители компаний, поддерживающих военный и промышленный потенциал России, а также члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В число новых субъектов, попавших под санкции, в основном входят российские компании, работающие в оборонном секторе.

"Двенадцатый пакет санкций ЕС от 18 декабря также предусматривает ряд других мер, включая поэтапный запрет на импорт алмазов из России или происходящих из нее. Импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию в любом случае резко сократился с начала военной агрессии России против Украины. На данном этапе прямого импорта природных или синтетических алмазов из России в Швейцарию больше нет", - написали в Федеральном совете.

Санкции ЕС против России

Напомним, ранее Европейский союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

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