Крабы, лосось и не только. США запретили импорт морепродуктов из РФ
Соединенные Штаты Америки сегодня, 22 декабря, ввели запрет на импорт российских морепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало документ, который вводит запрет на импорт из России лосося, трески, краба и минтая.
Запрет распространяется также на морепродукты, которые выловили российские суда.
Ограничения действуют независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами России.
Санкции против России
Напомним, США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон усилил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.
Сегодня президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.
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