Ситуация вокруг Авдеевки сложная. Россияне сменили тактику, - Барабаш

Ситуация вокруг Авдеевки в Донецкой области сложная, продолжаются активные бои. При этом российские оккупационные войска сменили тактику своих действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Враг сейчас пытается сейчас точечно пробить. Взяли они для себя приоритеты, условно говоря, три направления, и туда в большинстве своем направляют и технику, и большое количество пехоты. Действительно, сложно. Действительно, очень горячо. Враг будет пытаться реализовать поставленные задачи о взятии города", - рассказал Барабаш.

По его словам, ситуация вокруг города сложная, однако украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков. Линия обороны вокруг Авдеевки держится.

"Конечно, очень непросто. Но не надо разгонять предательских настроений. Ребята держатся, надо им помогать и благодарить за то, что они делают", - отметил начальник МВА.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, россияне еще с начала октября активизировали штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются оцепить город и взять его под свой контроль.

Эти несколько месяцев украинские защитники обороняют город и не дают оккупантам осуществить свои планы.

По данным Института изучения войны (ISW), с начала наступления в октябре в боях за Авдеевку россияне потеряли более 13 тысяч солдат и офицеров, захватив всего 11 квадратных километров территории.

Как отметили эксперты в комментарии РБК-Украина, Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ, поскольку враг несет там огромные потери.

Как ранее сообщили в ВСУ, штурмов в районе Авдеевки стало меньше, но есть нюанс: в каждой атаке враг задействует больше пехоты и бронетехники.

По мнению эксперта Александра Коваленко, российские оккупанты будут продолжать активные наступательные действия в районе Авдеевки до президентских выборов в стране-агрессоре, ведь диктатору Владимиру Путину нужны хоть какие-то результаты в войне. Затем на этом участке фронта может быть оперативная пауза.