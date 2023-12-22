Умеров провел продуктивные переговоры с главой Пентагона: о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Обсудили ряд вопросов, среди которых, например, заседание "Рамштайна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины.
"Провел продуктивный еженедельный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудил последние события в сфере безопасности, а также обновление структуры будущих Вооруженных сил Украины и возможности коалиции в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины", - пишет Умеров.
Как отмечает пресс-служба Пентагона, стороны также обсудили планирование будущих встреч "Рамштайн".
"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", - добавляет Пентагон.
Проблемы с финансовой помощью США для Украины
В октябре текущего года глава Белого дома Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.
6 декабря Сенат Штатов заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи из-за требования республиканской партии внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.
Республиканцы и демократы начали переговоры для достижения компромисса. Подробнее о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине - в материале РБК-Украина.
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