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Шла "охота". Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34

Украина, Пятница 22 декабря 2023 15:53
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Шла "охота". Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34 Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины длительное время "охотились" за российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34, которые создавали проблемы для Сил обороны на Южном направлении.

Об этом рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского радио".

"Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинской ПВО - ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени", - сказал секретарь СНБО

Он отметил, что именно эти самолеты мешали и делали опасность для украинских воинов.

"Я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", - добавил Данилов.

Ликвидация российских Су-34

Сегодня, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень.

Детали операции Олещук не раскрыл, как в точной локации. Но он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 22 декабря украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 324 самолета и 324 вертолета врага.

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