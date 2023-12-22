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Сейчас намного лучше. Глава Одесской ОВА заявил об усилении ПВО в регионе

Одесса, Пятница 22 декабря 2023 18:06
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Сейчас намного лучше. Глава Одесской ОВА заявил об усилении ПВО в регионе Иллюстративное фото: глава Одесской ОВА заявил об усилении ПВО в регионе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области с начала года значительно усилили противовоздушную оборону. В частности, было увеличено количество мобильных огневых групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Главу ОВА попросили прокомментировать, какие меры приняли в этом году, чтобы усилить ПВО в Одесской области.

"То, что было раньше, сейчас намного лучше. Президент (Владимир Зеленский - ред.) обещал и не забывает про Одессу - он нас постоянно усиливает. И это не конец. Определенные процессы по возможности партнеров происходят", - подчеркнул Кипер.

По его словам, было создано большое количество мобильных огневых групп. Их число увеличили "в разы".

Он уточнил, что проблема сейчас заключается в покупке пикапов для таких групп, поскольку приобрести б/у авто в Европе практически невозможно - их разобрали все.

Глава ОВА отметил, что Одесская область самая большая в Украине, поэтому не всегда удается перекрывать всю береговую линию от "Шахедов". Также были случаи, когда российские беспилотники атаковали область через территорию Молдовы и Румынии.

Что предшествовало

Напомним, еще 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесскую область защитят дополнительными системами ПВО.

По его словам, это необходимо для защиты мирных граждан, а также зернового коридора, по которому Украина экспортирует агропродукцию.

Стоит заметить, что Одесская область чаще всего находилась под атаками дронов-камикадзе россиян летом. Они регулярно пытались бить по украинской портовой инфраструктуре в регионе.

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