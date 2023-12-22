Зенитки Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию оружия
Германия сегодня, 22 декабря, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.
Что еще вошло в список помощи
- 10 БПЛА Vector;
- Боеприпасы для Leopard 2A6;
- 2 тягача HX81;
- 5 полуприцепов HX81;
- 8 грузовиков Zetros;
- 2 машины разминирования WiSENT 1 MC;
- 2 машины пограничной охраны;
- 8 транспортных средств;
- 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;
- 2500 снарядов 155 мм;
- 25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.
Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.
Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.
Помощь Украине от Германии
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Также известно, что в Германии окончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.
Кроме того, в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.
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