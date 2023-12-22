СБУ и Минобороны разоблачили схему на более чем миллиард гривен на закупке снарядов

СБУ и Минобороны обнаружили и ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

СБУ заявило, что в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников.

Однако тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен.

"Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем", - отметили в СБУ.

Обыски у подозреваемых

В ходе обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

СБУ сообщила, что в настоящее время фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит меры по возврату в бюджет Украины присвоенных средств.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Закупки для армии

Как ранее рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, с декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Министерство обороны объявило о торгах по закупке еды для Вооруженных сил сегодня, 1 ноября. В частности, в правилах торгов были введены некоторые изменения, цель которых состоит в отсутствии перебоев и невозможности коррупции.

"Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", - пояснил Клименков.

По словам заместителя министра обороны, агентство будет анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, а также оценивать и анализировать их работу. "Государственный оператор тыла" уже начал изучать рынок и формировать команду.

Мы также писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как Минобороны будет бороться с нечестными закупками для армии.

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