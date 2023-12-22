Байден подписал указ об усилении санкций в отношении банков, которые помогают России

Президент США Джо Байден сегодня, 22 декабря, подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, которые помогают России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Байден сослался на тот факт, что РФ продолжает использовать свою военно-промышленную базу для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Теперь министр финансов США будет уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции, предусмотренные подпунктом, в случае установления того, что иностранная финансовая организация:

проводила или способствовала любой существенной сделке в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической промышленности, или обрабатывающие отрасли экономики Российской Федерации;

проводила или способствовала любой существенной сделке или сделкам, или оказывал любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой;

запретить открытие или запретить или наложить строгие условия на ведение корреспондентских счетов или сквозных счетов в Соединенных Штатах;

заблокировать все имущество и интересы в собственности, которые находятся в Соединенных Штатах.

О ком идет речь

Также Байден определил термин "иностранное финансовое учреждение". Отмечается, что речь идет о любой иностранной организации, которая занимается приемом депозитов; выдачей, предоставлением, передачей, хранением или посредничеством в займах или кредитах; покупкой или продажей иностранной валюты, ценных бумаг, фьючерсов или опционов.

В него входят депозитарные учреждения, банки, сберегательные кассы, предприятия денежных услуг, операторы систем кредитных карточек, трастовые компании, страховые компании, брокеры и дилеры по ценным бумагам и другие учреждения.

Санкции против России

Напомним, США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон усилил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.

В целом правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.