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Украина и Польша согласовали план действий насчет разблокирования границы

Киев, Пятница 22 декабря 2023 20:59
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Украина и Польша согласовали план действий насчет разблокирования границы Фото: Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские и польские чиновники согласовали план действий для того, чтобы разблокировать пункты пропуска на границе между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

По информации ведомства, сегодня, 22 декабря, состоялась встреча заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с новым заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганкарсом.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций по разблокированию границы. Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации", - сказано в сообщении.

Следующим этапом станут переговоры представителей министерства инфраструктуры Польши с протестующими.

При этом вопрос изменения в соглашение о "транспортном безвизе" не обсуждается, подчеркивают в министерстве.

Что предшествовало

Напомним, в ноябре польские перевозчики начали протесты на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они частично заблокировали движение грузовиков.

Это существенно усложнило украинский экспорт - участники акции протеста пропускали только по 2-3 грузовика в час.

Главным требованием перевозчиков была отмена "транспортного безвиза" для Украины от Евросоюза и возвращение к системе разрешений.

При этом сегодня, 22 декабря, представители Польши заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

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