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Украина готова к производству боеприпасов для миллиона дронов, - глава Минстратегпрома

Пятница 22 декабря 2023 22:30
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Украина готова к производству боеприпасов для миллиона дронов, - глава Минстратегпрома Фото: Александр Камышин, глава Минстратегпрома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заводы в Украине готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые планируют передать украинским защитникам в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в Telegram.

Он напомнил, что заявление президента Владимира Зеленского о миллионе дронов запустило дискуссии о важности дронов, достаточности такого количества или возможности по производству боеприпасов.

"По боеприпасам для дронов - способности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов", - заявил Камышин.

По его словам, команда Минобороны сейчас активно испытывает новые боеприпасы для дронов и достаточно быстро ставит их на вооружение.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", - подчеркнул министр.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести миллион дронов.

Позже Камышин уточнил, что речь идет только об FPV-дронах.

Более детально о том, сможет ли такое количество беспилотников изменить ход войны России против Украины, - в материале РБК-Украина.

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