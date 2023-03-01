ЕС меняет подход в отношении санкций против России

Брюссель переключает свое внимание с принятия новых санкций против России на обеспечение соблюдения уже существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по реализации санкций Дэвид О'Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

"ЕС невероятно эффективно развернул 10 далеко идущих и беспрецедентных пакетов санкций против России", - сказал О'Салливан. Но теперь, по его словам, "мы должны сосредоточиться на реализации и борьбе с обходом".

О'Салливан отметил, что в некоторых отношениях необходимо структурно перестроиться. "Моя роль сейчас состоит в том, чтобы обеспечить их эффективное выполнение, а не обход через третьи страны", - добавил он.

О'Салливан сказал, что уже связался со странами, которые Россия может использовать для обхода санкций. "Сотрудничество и участие в диалоге с третьими странами, которые могут быть использованы в качестве платформы для обхода, жизненно важны. Я уже начал свою работу, посетив Объединенные Арабские Эмираты вместе с моими коллегами из США и Великобритании. Планируются дальнейшие визиты".

Как отмечает издание, санкции оказали меньшее влияние, чем надеялись лидеры блока. В частности, стоимость российского экспорта в ЕС увеличилась в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за более высоких цен на энергоносители и сырье.

Кроме того, несмотря на широкомасштабные санкции в отношении запасных частей для самолетов, российский перевозчик "Аэрофлот "все еще летает - его самолеты ремонтируются и обслуживаются в Турции.

Российская оборонная промышленность заменила подпадающие под санкции детали товарами двойного назначения и перепрофилированными потребительскими товарами. На территории России извлекают микрочипы из тостеров, чтобы использовать их для своих управляемых ракет.