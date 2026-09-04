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Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень

14:42 04.09.2026 Пт
10 мин
Россия планирует увеличивать долю реактивных БПЛА в дроновых атаках.
aimg Ульяна Безпалько
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень Фото: как РФ меняет тактику атак на осень (Getty Images)
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Россия резко увеличила количество реактивных "шахедов" для ударов по Украине. Москва, по данным издания, и дальше планирует наращивать их долю в дроновых налетах и параллельно готовить новые массированные комбинированные атаки.

Как меняется российская кампания обстрелов, почему реактивные "Герани" сложнее сбивать и к чему готовиться осенью – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Реактивных дронов стало значительно больше. С 27 августа Россия ведет почти непрерывную серию атак, значительная часть которых направлена на Киев и область. В отдельных волнах реактивные БПЛА составляли более двух третей всех ударных дронов.
  • РФ увеличивает долю реактивных дронов. По информации источников РБК-Украина, сейчас среди них преобладают "Герань-4" и "Герань-5". До ноября Москва планирует довести долю всех реактивных БПЛА в дроновых налетах примерно до 80%.
  • Их сложнее и дороже сбивать. Из-за более высокой скорости и высоты реактивные дроны хуже перехватываются дешевыми средствами, которыми можно сбивать обычные "шахеды", поэтому приходится привлекать авиацию, РЭБ и ЗРК.
  • Россия наращивает производство. По данным источников издания, в сентябре Москва планирует изготовить 1200 "Гераней-4", 800 "Гераней-5", 2700 "Гераней-2" и 5000 "Гербер". Серийное производство "Герани-3" РФ прекратила. Нынешнее производство позволяет врагу продолжать такие же атаки, которые фиксируются последние 8 дней.
  • Угрозы осенью. По оценке источников РБК-Украина, в сентябре Москва, помимо дроновых налетов, планирует провести четыре массированные комбинированные атаки по Украине. Есть риск возможного расширения ударов по складам на другие регионы в дополнение к массированным атакам на энергетику.

Уже восемь дней подряд Россия почти непрерывно атакует Киев и область реактивными "шахедами". Враг запускает их волнами, комбинируя со обычными бензиновыми "Геранями-2".

Под ударами уже оказались склады и распределительные центры торговых сетей, производителей и логистических компаний. Параллельно в этих обстрелах противник пытается поражать компании, задействованные в ОПК.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Киеве "каждый день и каждую ночь" будут чувствовать ответ за удары по Ozon. Хотя это скорее повод – к эскалации Москва готовилась и производство таких реактивных дронов агрессор наращивал задолго до своих угроз.

От единичных дронов к массовым налетам

Первой из нынешней российской линейки реактивных БПЛА стала "Герань-3". Ее боевое применение против Украины фиксировалось еще в 2025 году. В начале 2026 года россияне впервые применили во время комбинированных атак "Герань-5". В мае стало известно еще об одной модели – "Герань-4".

В течение лета масштабы их использования резко выросли. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, в июле Россия применила в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне. В августе против Украины было использовано уже более 2800 таких аппаратов.

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С 27 августа враг начал серию фактически непрерывных налетов реактивных БПЛА в комбинации с традиционными бензиновыми "шахедами". Основным направлением значительной части этих атак стали Киев и Киевская область. По информации источников издания, среди реактивных БПЛА Россия сейчас преимущественно применяет "Герань-4" и "Герань-5".

В ночь на 27 августа Россия применила 258 ударных БПЛА, около трети из которых Воздушные силы определили как реактивные. Днем 27 августа из примерно 140 ударных БПЛА более 100 были реактивными, а большинство дронов Россия направила именно в сторону столицы.

В последующие дни эта тенденция сохранилась: 1 сентября днем реактивными были 72 из 99 запущенных ударных БПЛА, а 2-4 сентября Воздушные силы оценивали их долю примерно в половину от примененных "шахедов".

Соотношение применения реактивных дронов не является постоянным: в одной атаке они составляют около трети, в другой – половину, а в отдельных дневных волнах их доля превышала две трети.

Россия наращивает производство

Собеседники в различных военных кругах считают, что нынешняя схема атак России не является коротким экспериментом. На то, что нынешняя схема атак рассчитана не на несколько дней, указывают и российские производственные планы.

По информации РБК-Украина, группировке, которая непосредственно осуществляет удары по Украине, ежедневно выделяют около 160 ударных дронов – как реактивных, так и бензиновых "шахедов".

Кроме того, по данным источников издания, в сентябре Москва планирует изготовить: 2700 единиц "Герань-2", 1200 – "Герань-4", 800 – "Герань-5", 5000 – "Гербер".

То есть нынешние производственные возможности позволяют России поддерживать практически ежедневные дроновые налеты примерно в том режиме, который Украина наблюдает в течение последней недели.

В то же время, по информации источников РБК-Украина, к ноябрю противник планирует за счет наращивания производства довести долю реактивных дронов во время атак примерно до 80%, оставив около 20% за традиционными бензиновыми "шахедами".

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Одно из главных узких мест для такого наращивания – компоненты, в частности двигатели. Еще в августе ГУР сообщало, что Россия прекратила производство "Герани-3". Собеседники издания связывают это с тем, что Москва таким образом хочет перераспределить комплектующие для выпуска более эффективных, по ее оценке, "Герань-4" и "Герань-5".

По данным портала ГУР War&Sanctions, в реактивных "Геранях" Россия использует турбореактивные двигатели китайского производителя Telefly. Однако, по информации РБК-Украина, из КНР поступило только 3 тысячи таких двигателей – шестая часть от потребности Москвы. Поэтому Кремль ищет способы, как самостоятельно наладить их производство.

Почему реактивные дроны сложнее сбивать

Главное отличие реактивных БПЛА – скорость и высота полета. "Герань-4" имеет крейсерскую скорость около 320 км/ч и может подниматься до 4 км. Значительно более крупная "Герань-5" летит со скоростью примерно 450–600 км/ч и может набирать высоту до 6 км.

Именно эти характеристики существенно сужают набор средств, которыми можно с ними бороться. Значительная часть тех более дешевых средств, которые стали основой борьбы с классическими "шахедами", против реактивных моделей либо не работает, либо работает менее успешно.

Обычную "Герань-2" можно, например, перехватывать пулеметами, которыми вооружены мобильные огневые группы, или дронами-перехватчиками. В целом эффективность перехвата традиционных бензиновых "шахедов", по оценке ВС, превышала 90%.

Типичный дрон-перехватчик может просто не иметь достаточной скорости, чтобы догнать реактивную цель. Пулеметные группы, в свою очередь, получают гораздо меньше времени на открытие огня, а на большой высоте цель вообще выходит за пределы их возможностей. Поэтому, в отличие от традиционных бензиновых "шахедов", реактивные – невозможно сбивать из пулеметов и обычных дронов-перехватчиков, говорит Игнат.

Он уточнил: если реактивный БПЛА летит достаточно низко и медленно, его можно перехватить из ПЗРК – такие случаи уже были. Но обычно россияне стараются вести эти аппараты выше и быстрее.

"К примеру, ПЗРК способен стрелять на 4,5 км вверх, а если реактивный дрон летит на высоте 5 км и выше – его уже не достать из такого комплекса. Поэтому шансы на поражение реактивных дронов из ПЗРК меньше", – объяснил РБК-Украина Игнат.

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Сейчас, по его словам, для противодействия реактивным "шахедам" украинские военные прежде всего применяют системы радиоэлектронной борьбы, авиацию и ЗРК. Пилоты пытаются перехватывать такие дроны не только ракетами, но и авиационными пушками.

"В то же время авиация не может одновременно работать в той же зоне, где работают наземные ЗРК – поэтому в зависимости от погодных условий и других факторов и обстоятельств, командованием оперативно принимается решение, какие средства и где следует применять", – объясняет начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил.

Фактически массовое применение реактивных дронов смещает борьбу с "шахедами" из относительно дешевого эшелона ПВО в значительно более дорогой и одновременно более дефицитный. Ведь Украина имеет дефицит ракет не только к системам Patriot, но и к ЗРК NASAMS и IRIS-T, а также ракет RIM-7 для комплексов FrankenSAM.

"Поэтому военно-политическое руководство делает все возможное, чтобы партнеры предоставили нам больше средств защиты – зенитные управляемые ракеты к системам малого и среднего радиуса действия, авиационные ракеты класса "воздух-воздух" разных типов, особенно накануне зимы", – сказал Игнат.

По его словам, общий уровень перехвата реактивных БПЛА в настоящее время составляет чуть более 60%. В то же время в отдельных атаках результат уже был выше: 1 сентября Воздушные силы сообщили, что из 72 запущенных днем реактивных дронов удалось сбить или подавить 57 – почти 80%.

Задача на осень – поднять эффективность противодействия дронам еще выше. 30 августа Владимир Зеленский заявил, что уровень сбития российских БПЛА всех типов необходимо довести до более чем 90%, отдельно назвав реактивные дроны самой сложной целью.

Недавно министр обороны Евгений Хмара сказал, что у Украины уже есть четыре типа потенциальных перехватчиков, которые могут сбивать реактивные "шахеды" и уже прошли полевые испытания. Сейчас идет работа, чтобы максимально быстро довести эти разработки до необходимого уровня.

К чему готовиться дальше

Рост доли реактивных дронов – лишь одна составляющая российских планов на ближайшие месяцы. По оценке источников РБК-Украина, в сентябре Москва, помимо дроновых налетов, планирует провести четыре массированные комбинированные атаки по Украине – с одновременным применением различных типов ракет и ударных БПЛА.

Собеседники издания опасаются, что после серии ударов по складской и логистической инфраструктуре в Киеве и области враг может перенести этот акцент на аналогичные объекты в западных областях Украины.

Еще одним направлением может стать энергетика. По прогнозу источников РБК-Украина, уже в сентябре-октябре параллельно с ударами по складам Россия может начать массированные атаки на энергосистему.

Путин 1 сентября уже публично анонсировал такие удары. В последние дни россияне атаковали объекты генерации и электросетевой инфраструктуры в нескольких регионах, в частности в Одесской области. В то же время пока эти удары не приобрели характер отдельной масштабной кампании против украинской энергосистемы.

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Украина, со своей стороны, также готовится усиливать дальнобойное давление на Россию. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что российское небо "де-факто будет закрываться", поскольку все больше будет становиться пространством для украинских дальнобойных дронов и ракет.

По его словам, Украина и дальше будет наносить удары по военным целям и объектам российской экономики, работающим на войну. При этом президент отдельно подчеркнул, что гражданская авиация не является целью Украины.

Осенью и зимой главным вызовом для украинской ПВО может стать не какой-то один тип российского оружия, а все более сложная комбинация средств поражения. Массовые волны "шахедов", крылатые и баллистические ракеты требуют разных средств перехвата и заставляют одновременно распределять между ними ограниченный боекомплект.

С лета для Украины еще более острой проблемой стали баллистические ракеты, которыми Москва атаковала Киев и область в период почти полного отсутствия перехватчиков к Patriot.

Реактивные "Герани" добавляют к этой системе еще один уровень нагрузки. В российских налетах растет доля дронов, которые сложнее уничтожать пулеметными группами и обычными перехватчиками и против которых чаще приходится привлекать авиацию и ЗРК.

Если Россия реализует планы по наращиванию таких аппаратов, украинской ПВО придется одновременно противостоять не только большему количеству разнотипных целей, но и тратить на часть из них более дорогой и дефицитный ресурс.

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