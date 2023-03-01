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Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения поездов

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Афины, Среда 01 марта 2023 16:51
Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения поездов Фото: министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис (facebook.com/kostaskaramanlis.gr)
Автор: Валерия Полищук

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов, в результате чего погибли по меньшей мере 36 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

"Дело в том, что мы приняли греческие железные дороги в состоянии, не соответствующем 21 веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить подобную аварию. И это очень тяжело для всех нас и для меня лично", - заявил министр.

Он добавил, что занимается политикой всего несколько лет, но считает необходимым элементом демократии, чтобы граждане доверяли политической системе.

"По этой причине я заявляю о своей отставке с поста министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли из жизни, и взяв на себя ответственность за непреходящие ошибки греческого государства и политической системы", - добавил Караманлис.

Напомним, вчера вечером в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В результате чего погибли по меньшей мере 36 человек, еще 85 человек получили ранения. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, в результате которой четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а два из них загорелись.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Греции из-за произошедшей трагедии.

В свою очередь украинские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли украинцы среди пострадавших в результате столкновения поездов в Греции.

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