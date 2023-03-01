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Новая ракетная атака россиян может быть точечной или несколькими волнами, - Гуменюк

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Киев, Среда 01 марта 2023 08:49
Новая ракетная атака россиян может быть точечной или несколькими волнами, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Но это может быть необязательно массированный удар, россияне могут прибегнуть и к точечным ударам, или атакам волнами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка врага на боевом дежурстве в Черном море продолжает находиться без изменений.

"Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, оснащенных количеством до 32 ракет "Калибр". Среди этих носителей есть и подводные", - рассказала Гуменюк.

Она также напомнила, что пуски ракет с подводных носителей достаточно сложно выявлять украинским силам ПВО.

"Поэтому и угроза остается очень высокой. Заметим, что такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", - отметила Гуменюк.

В настоящее время, по ее словам, наблюдается активность авиации российских войск.

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не будет обязательно массированный удар. Возможен и точечный, а может, и несколькими волнами. Но такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень внимательными", - допустила Гуменюк.

Также она добавила, что шторм в море остается умеренным, что позволяет противнику совершить пуск ракет.

Напомним, ранее в ОК "Юг" предупредили, что в ближайшие два дня Россия может прибегнуть к массированному ракетному обстрелу территории Украины.

Добавим, также сообщалось о том, что РФ технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине, но по разным причинам переносит его.

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