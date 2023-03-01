Боррель призвал выделить один миллиард евро на закупку оружия для Украины, - СМИ

Европейский Союз намерен предложить трехсторонний план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами. На это планируется выделить один миллиард евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение обсудят министры обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме.

Согласно документу Боррель предложил предоставить странам ЕС выгодную ставку возмещения расходов до 90%, если боеприпасы будут доставлены к определенной дате. Кроме того, он отметил важность совместных закупок для продолжения поставок оружия в Украину и указал на необходимость пополнения запасов вооружений стран-членов ЕС.

Ожидается, что вопрос поставки снарядов Украине будет на повестке дня, когда президент Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем на этой неделе. США призывают своих европейских союзников действовать как можно быстрее. Эстония, впервые поднявшая этот вопрос ранее в этом году, заявила, что страны ЕС должны инвестировать около 4 миллиардов евро на совместную закупку 1 миллиона снарядов.

Планируется немедленная передача боеприпасов, особенно 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или ожидания выполнения заказов, а также использование системы совместных закупок для объединения заказов в европейскую промышленность.

Второй вариант плана ЕС предусматривает удовлетворение потребностей Украины в рамках семилетнего проекта закупок, который вскоре будет запущен под руководством Европейского оборонного агентства для удовлетворения потребностей государств-членов, начиная с боеприпасов для стрелкового оружия и заканчивая 155-мм снарядами.

ЕС планирует предложить разные меры по увеличению производства в долгосрочной перспективе и преодолению некоторых проблем, с которыми сталкивается отрасль, чтобы позволить государствам-членам пополнить свои запасы.