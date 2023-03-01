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Россия нашла более удобную точку для запуска иранских дронов по Киеву, - британская разведка

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Украина, Среда 01 марта 2023 08:32
Россия нашла более удобную точку для запуска иранских дронов по Киеву, - британская разведка Фото: иранские дроны-камикадзе начали запускать по Киеву из Брянской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия начала запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из Брянской области. Это должно сократить время подлета к Киеву и растянуть силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА OWA) Shahed из 14, запущенных за ночь.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что девять из них были сбиты в районе Киева. Сообщается, что еще три БПЛА "Шахед" были сбиты в Черниговской области на севере Украины.

По данным британской разведки, из-за вектора атаки эти БПЛА "Шахед", скорее всего, были запущены из Брянской области России. Ранее единственным наблюдаемым местом запуска с середины декабря 2022 года был Краснодарский край, через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст русским другое направление атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, сократит время нахождения в воздухе над Украиной и может еще больше растянуть украинскую систему ПВО", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, до этой атаки 26 февраля не поступало сообщений об использовании БПЛА OWA в Украине примерно с 15 февраля. По данным британской разведки, это, вероятно, указывало на то, что Россия исчерпала свой текущий запас и будет искать пополнения запасов.

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