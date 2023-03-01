Потери РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой, - CSIS

Потери России в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах с 1945 года - после окончания Второй мировой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценке экспертов, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Отмечает, что наибольшие потери после окончания Второй мировой войны Советский Союз понес в Афганистане - 14-16 тысяч. В Чечне российские потери колеблются от 12 до 25 тысяч. С 2014 года и до полномасштабного вторжения на Донбассе погибли около 6-7 тысяч российских военных.

Кроме того, аналитики отмечают, что темп потерь РФ в Украине значительно превышает темп потерь в предыдущих конфликтах. Так, Россия в течение первого года полномасштабной войны в Украине теряла в среднем от 5 до 5,8 тысячи военных в месяц.

Для сравнения: в Чечне эта цифра колебалась от 95 до 185 солдат, а в Афганистане - от 130 до 145 солдат в месяц.

CSIS отмечает, что один из ключевых просчетов России - это поддержка населения. Москва считала, что украинцы не будут поддерживать нынешнюю власть и президента Владимира Зеленского.

В свою очередь успех Украины связан с военными инновациями, в частности с использованием дронов, современных систем связи и оружия, а также данных, полученных от гражданских.