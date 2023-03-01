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Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

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Киев, Среда 01 марта 2023 08:17
Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: потери российских войск составляют уже около 149 890 военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 149890 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 3395 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6638 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2393 (+10) ед,
  • РСЗО - 479 (+1) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2055 (+4),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5257 (+5) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

Добавим, недавно в ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270.

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