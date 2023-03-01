Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага
Фото: потери российских войск составляют уже около 149 890 военных убитыми (GettyImages)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 149890 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3395 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6638 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2393 (+10) ед,
- РСЗО - 479 (+1) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 300 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2055 (+4),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5257 (+5) ед,
- специальная техника - 230 (+0).
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".
Добавим, недавно в ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270.
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