Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 149890 (+650) человек ликвидировано,

танков - 3395 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6638 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2393 (+10) ед,

РСЗО - 479 (+1) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 300 (+0) ед,

вертолетов - 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2055 (+4),

крылатые ракеты 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5257 (+5) ед,

специальная техника - 230 (+0).

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

Добавим, недавно в ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270.

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