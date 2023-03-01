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Вучич обещает наказать сербских наемников "Вагнера" после возвращения домой

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 15:12
Вучич обещает наказать сербских наемников "Вагнера" после возвращения домой Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сербия привлечет к ответственности своих граждан, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер" и участвовали в войне против Украины.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", - отметил президент.

В то же время Вучич отметил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Российскую Федерацию.

Издание добавляет, что отношение Вучича к ЧВК "Вагнера" изменилось после состоявшихся недавно пророссийских протестов. Тогда же президент заявил, что протестующих, которых он назвал "антисербами", по его мнению, предположительно финансировала Россия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в феврале сотни сербских националистов и пророссийских активистов провели митинг в центре Белграда из-за намерения Сербии улучшить отношения с Косово. Тем временем "Народный патруль" признался в связях с частной военной компанией "Вагнера".

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