Байден продлил действие некоторых санкций против России из-за ее вторжения в Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на год продлил действие антироссийских санкций. Это вызвано тем, что Россия продолжает вторжение в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Как рассказали в ведомстве, были продлены санкции, которые были введены еще в 2014 году, когда Россия ворвалась в Украину и захватила Крым и часть территорий Донецкой и Луганской областей.
В сообщении говорится, что санкции были введены против лиц и политиков Российской Федерации, действия которых представляют опасность территориальной целостности Украины.
"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действиям и политике правительства Российской Федерации, включая вероятную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в сообщении.
Напомним, что Брюссель переключает свое внимание на принятие новых санкций против России на обеспечение соблюдения существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.
Французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не позволяют воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.
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