Кулеба назвал пять главных поражений Путина в войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин уже потерпел пять больших поражений с начала масштабного вторжения в Украину. В частности, несмотря на атаки страны-агрессора украинцам удалось пережить зиму, хотя в планах войск РФ было уничтожить энергосистему страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несгибаемы. Итак, это пятое поражение" , - написал он.

Также Кулеба перечислил предыдущие четыре поражения Путина в Украине. Первое поражение, полагает он, было тогда, когда "мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом".

"Вторая - когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет", - напомнил Кулеба.

Третье поражение, по мнению главы МИД "мы нанесли РФ на дипломатическом фронте".

"Мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Четвертое поражение - потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины", - констатировал он.

Ранее лава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала на территории Украины.

Напомним, также в МИДе Литвы заявили, что российский диктатор Владимир Путин жаждет переговоров, потому что проигрывает войну. Однако Запад должен "усилить огонь", а не прекращать его.