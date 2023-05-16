В Белом доме не подтвердили повреждение ЗРК Patriot во время ночного удара россиян
В Белом доме не смогли подтвердить повреждение зенитного ракетного комплекса Patriot во время ночного ракетного удара россиян 16 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
"Прежде всего, я не могу подтвердить эти сообщения (о повреждении системы ПВО Patriot в Украине - ред.), но это (ремонт - ред.) зависит от масштаба повреждений, от того, смогут ли их исправить украинцы или нам придется им помочь", - подчеркнул Кирби.
Он отметил, что американские гаубицы, которые получала Украина, также нуждались в ремонте после повреждения в ходе боевых действий. И их восстанавливали как украинцы, так и американцы.
"Очевидно, что если ущерб, нанесенный Patriot, нужно будет исправлять за пределами Украины, мы, конечно, поможем в этом", - уточнил Кирби.
Стоит заметить, что CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что в Украине якобы повредили систему ПВО Patriot.
При этом в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать вбросы об уничтожении западного ЗРК, которые распространяла российская пропаганда.
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